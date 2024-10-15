На Закарпатті неповнолітній побив та зґвалтував 62-річну жінку: подробиці шокувального інциденту (фото)

На Мукачівщині 16-річному хлопцю повідомили про підозру у зґвалтуванні.

У Сускові на Свалявщині 16-річному хлопцю повідомили про підозру у зґвалтуванні 62-річної жінки.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

"5 жовтня до поліції звернулася жінка з одного із сіл Мукачівщини та повідомила, що її 62-річну матір побив 16-річний сусід. Поліцейські швидко знайшли хлопця, опитали його та розпочали кримінальне провадження", - розповів він подробиці інциденту..

Вже через декілька днів потерпіла повідомила, що підліток не лише побив її, а й зґвалтував. Під час повторного допиту зловмисник зізнався у скоєному.

Підозрюваний у зґвалтуванні. Фото: Віталій Глагола

Повідомляється, що слідчі вже зібрали всі докази та повідомили хлопцю про підозру за статтями про побиття і зґвалтування. Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід. За скоєне йому хлопцю, ймовірно, загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Підозрюваний у зґвалтуванні. Фото: Віталій Глагола

Підозрюваний у зґвалтуванні. Фото: Віталій Глагола

За словами Глаголи, мова йде про Романа Дзямка.

Нагадаємо, у Хмельницькому першокурсника Вищого професійного училища побили в гуртожитку, внаслідок чого він потрапив до реанімації, де йому видалили селезінку.

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