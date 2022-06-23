На Закарпатті невдалий маневр водія закінчився смертельною ДТП (фото)

На трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків: одна людина загинула та ще троє отримали тілесні ушкодження.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася неподалік селища Чинадієво.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

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Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 43-річний водій автомобіля Mitsubishi здійснював обгін попутного транспорту і виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки "ВАЗ". Останнім керував 42-річний чоловік.

Внаслідок ДТП до медзакладу госпіталізували двох пасажирок автомобіля Mitsubishi, водія "ВАЗу" та його пасажирку. Згодом від отриманих травм 42-річний водій помер в реанімації.

Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

"Водія Mitsubishi освідчено - за кермом він перебував тверезим. Наразі слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

Раніше стало відомо, що у Львівській області водій іномарки на смерть збив 11-річну дівчинку. Вона померла на місці.

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