На Закарпатті невідомі напали на прикордонників, вкрали їхню зброю і втекли з України — журналіст

Двоє невідомих чоловіків, яких було виявлено поблизу кордону на Закарпатті, напали на прикордонника, відібрали його пістолет та втекли на територію Румунії.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

"На ділянці ║" - ВІПС "Богдан" прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни - зазнав нападу з боку порушників кордону. Після виявлення 2 чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет "Форт 12 Р", - розповів журналіст.

Під час втечі порушники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.

Порушникам із зброєю прикордонників вдалось втекти, адже підмога не встигла їм завадити. На момент прибуття підмоги порушники вже перетнули державний кордон України. Наразі триває розслідування цього інциденту, каже журналіст.

Офіційної інформації від ДПСУ поки немає.

Нагадаємо, 23 травня, в одному з територіальних центрі комплектування та соціальної підтримки у Закарпатській області помер військовозобов’язаний, якого медики визнали придатним до служби.

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