Збитки на пів мільйона доларів: на Закарпатті обікрали будинок відомого українського футболіста та тренера

З будинку футболіста викрали значну кількість коштовних речей та гроші.

На Закарпатті викрили злочинців, які обікрали українського ексгравця збірної з футболу та ФК "Шахтар".

Про це передає Офіс генпрокурора.

За даними слідства, двоє членів злочинної групи здійснювали крадіжки з приватних будинків у Закарпатській області.

Зловмисників ретельно готувалися до своїх "операцій". За допомогою спецтехніки стежили за наміченими об'єктами. Щоб їх не викрили, пересувалися дорогами без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації.

Однією з жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК "Шахтар" Донецьк. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші.

Загалом зловмисники завдали потерпілим понад 500 тис доларів США збитків. Під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно. Наразі їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

В Офісі генпрокурора не вказала прізвище потерпілого журналіста, проте, за даними "УП", йдеться про ексгравця національної збірної та ФК "Шахтар", головного тренера ФК "Дніпро-1" Олександра Кучера.