Збитки на пів мільйона доларів: на Закарпатті обікрали будинок відомого українського футболіста та тренера

З будинку футболіста викрали значну кількість коштовних речей та гроші.
На Закарпатті викрили злочинців, які обікрали українського ексгравця збірної з футболу та ФК "Шахтар".
Про це передає Офіс генпрокурора.
За даними слідства, двоє членів злочинної групи здійснювали крадіжки з приватних будинків у Закарпатській області.
Зловмисників ретельно готувалися до своїх "операцій". За допомогою спецтехніки стежили за наміченими об'єктами. Щоб їх не викрили, пересувалися дорогами без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації.
Однією з жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК "Шахтар" Донецьк. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші.
Загалом зловмисники завдали потерпілим понад 500 тис доларів США збитків. Під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно. Наразі їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.
В Офісі генпрокурора не вказала прізвище потерпілого журналіста, проте, за даними "УП", йдеться про ексгравця національної збірної та ФК "Шахтар", головного тренера ФК "Дніпро-1" Олександра Кучера.
Нагадаємо, що на Закарпатті військком змушував солдатів будувати собі будинок. У нього знайшли золотий зливок і прапор РФ.
Читайте також:
- "З 25 дітей поверталось 23": підозрюваний із Закарпаття звинуватив інтернат у продажі сиріт за кордон
- На Закарпатті підозрюваний, який організовував продаж дітей до ЄС, вийшов з-під варти
- "Я люблю тебе, Росіє": на Закарпатті затримали зрадника, який підтримував війну (фото)