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На Закарпатті "обмежено придатний" чоловік письмово відмовився від мобілізації: чи покарав його суд

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На Закарпатті "обмежено придатний" чоловік письмово відмовився від мобілізації: чи покарав його суд

На Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Закарпатській області до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який письмово відмовився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області. 

За даними суду, чоловік у жовтні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його "обмежено придатним" до служби у ЗСУ. Того ж дня він отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації, написавши письмову відмову. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що ухилився від мобілізації, "оскільки має поганий стан здоров`я і не може перебувати на військовій службі". 

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 3 роки іспитового. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, в Івано-Франківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримавши повістку, подав на розлучення, щоб стати самотнім батьком.

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