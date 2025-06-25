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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Закарпатті обвалився міст через річку: трасу державного значення перекрито (фото)

На трасі Ужок — Нижні Ворота впав міст, який ще навесні визнавали справним. Влада облаштовує тимчасову переправу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Обвал мосту. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області

Обвал мосту. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області

На Закарпатті на автомобільній дорозі державного значення Т-07-10 Ужок — Нижні Ворота сталася аварія: між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво обвалилася металева конструкція мосту.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Йдеться про однопролітний металевий міст через річку Жденівка, збудований у 1962 році. Його довжина — 34 метри.

Згідно з офіційною інформацією, останній огляд мосту проводили навесні 2025 року. Тоді його стан було визначено як задовільний. Видимих пошкоджень або аварійних ділянок під час обстеження не виявили.

Причини обвалу прогонової будови та коло можливих причетних осіб встановлюють правоохоронні органи.

На місці події вже працює важка техніка. Проводяться роботи з влаштування тимчасової переправи через річку Жденівка.

В Агентстві відновлення заявили, що проїзд для легкового транспорту та машин служб швидкого реагування буде відновлено до кінця 25 червня.

На цей момент до селища Жденієво та сіл Збини, Щербовець, Пашківці, Буковель, Перехресний, Кічерний і Розтока транспорт може рухатися через село Ужок.

Обвал мосту. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області

Обвал мосту. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області

Нагадаємо, в ДПСУ попередили про затори на двох КПП на кордоні з Польщею.

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