На Закарпатті офіцер ДПСУ втік за кордон під час служби — журналіст

На Закарпатті лейтенант прикордонної служби втік до Словаччини

Реклама

На Закарпатті офіцер Держприкордонслужби під час несення служби втік зі свого поста за кордон.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

За інформацією журналіста, 21 березня на ділянці відділу прикордонної служби «Великий Березний» офіцер ДПСУ самовільно залишив місце несення служби та втік до Словаччини. Йдеться про лейтенанта Миколу Г.

Реклама

Глагола наводить таку хронологію втечі прикордонника:

23:40 — від старшого прикордонного наряду надійшла доповідь про те, що лейтенант зник із позиції

23:45 — підрозділи підняли по тривозі: було залучено резерви та пошукові групи.

Далі події розгортались вже на суміжній території.

00:35 — від суміжної сторони надійшло підтвердження: за 500 метрів від державного кордону затримано громадянина України.

00:50 — Під час огляду місцевості українські прикордонники знайшли речі офіцера.

За 200 метрів від держкордону втікач залишив своє спорядження. Там виявили:

пістолет Макарова

2 споряджені магазини (16 набоїв 9 мм)

військову форму

Журналіст припускає, що зброю і форму офіцер викинув перед втечею за кордон, щоб позбутись доказів. Наразі тривають пошукові заходи та з’ясування всіх обставин.

Реклама

Зауважимо, що ані пресслужба ДПСУ, ані її регіональне Західне управління про інцидент не повідомляло.

Раніше Віталій Глагола повідомив, що водій рейсового автобуса «Кошице-Свалява» покинув пасажирів на кордоні та втік до Словаччини.