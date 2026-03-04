- Дата публікації
На Закарпатті оголосили лавинну загрозу: у які дні буде найнебезпечніше
ДСНС попереджає про значну лавинну небезпеку на високогір’ї Карпатах.
Через різке потепління на високогір’ї Закарпатської області виникла серйозна загроза для туристів. Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень), яка триватиме 4 та 5 березня.
Про це повідомляє ДСНС України.
Найбільш підступними зараз є західна та центральна частини регіону. Фахівці ДСНС закликають мандрівників бути максимально обережними та відповідально планувати свої маршрути.
«Гори зараз особливо підступні й помилок не пробачають. Ми наполегливо закликаємо кожного туриста встановити мобільний застосунок „Порятунок у горах“ — це найшвидший спосіб передати нам свої координати у разі біди», — зазначили у ДСНС.
Також зауважили, якщо лавина забрала людину, варто негайно телефонувати на «101». Рятувальники нагадують, що під час відлиги сніговий покрив стає вкрай нестабільним, тому найкраще рішення зараз — утриматися від походів на небезпечні ділянки високогір’я.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні найближчими днями буде нестабільною, проте загальна тенденція на потепління стає дедалі відчутнішою.
У неділю, 8 березня, Україна опиниться під впливом підвищеного атмосферного тиску, що гарантує відсутність опадів по всій території країни.