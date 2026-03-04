На Закарпатті оголосили лавинну загрозу: у які дні буде найнебезпечніше

Гори / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Реклама

Через різке потепління на високогір’ї Закарпатської області виникла серйозна загроза для туристів. Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень), яка триватиме 4 та 5 березня.

Про це повідомляє ДСНС України.

Найбільш підступними зараз є західна та центральна частини регіону. Фахівці ДСНС закликають мандрівників бути максимально обережними та відповідально планувати свої маршрути.

Реклама

«Гори зараз особливо підступні й помилок не пробачають. Ми наполегливо закликаємо кожного туриста встановити мобільний застосунок „Порятунок у горах“ — це найшвидший спосіб передати нам свої координати у разі біди», — зазначили у ДСНС.

Також зауважили, якщо лавина забрала людину, варто негайно телефонувати на «101». Рятувальники нагадують, що під час відлиги сніговий покрив стає вкрай нестабільним, тому найкраще рішення зараз — утриматися від походів на небезпечні ділянки високогір’я.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні найближчими днями буде нестабільною, проте загальна тенденція на потепління стає дедалі відчутнішою.

У неділю, 8 березня, Україна опиниться під впливом підвищеного атмосферного тиску, що гарантує відсутність опадів по всій території країни.