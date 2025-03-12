На Закарпатті п'яний 16-річний хлопець на мотоциклі на смерть збив людину

19-річний хлопець помер на місці від отриманих травм.

На Закарпатті п'яний 16-річний підліток на мотоциклі на смерть збив 19-річного пішохода.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Про ДТП правоохоронцям повідомили медики, які констатували смерть 19-річного місцевого мешканця із травмами, характерними для наслідків аварії.

"Правоохоронці одразу ввели поліцейську операцію "Перехоплення". У результаті вжитих оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили та розшукали винуватця аварії та транспортний засіб, на якому він вчинив наїзд", – повідомили у пресслужбі поліції.

Винуватцем ДТП виявився 16-річний мешканець Щасливого, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше стало відомо, що на трасі зіткнулися два автобуси: загинули понад 30 осіб. Більше про це читайте у новині.

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