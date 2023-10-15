На Закарпатті п’яний водій на смерть збив 6-річну дівчинку: йому загрожує до 10 років за ґратами

На Ужгородщині поліція затримала п’яного водія, який наїхав на 6-річну дівчинку: дитина від отриманих померла на місці.

14 жовтня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Тур‘я Поляна, що в Ужгородському районі.

Про це інформує поліція Закарпатської області.

Відомо, що 46-річний водій автомобіля марки «BMW», значно перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, яким в той час йшла 6-річна дівчинка. Водій здійснив наїзд на дитину, після чого влетів у паркан будинку.

Від отриманих травм малолітня померла на місці події.

Поліцейські освідчили водія – за кермом він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Драгер зафіксував 2,13 проміле алкоголю у його крові.

Наразі слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 КПК України та помістять до ізолятора тимчасового тримання.

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Кримінальне провадження в поліції відкрито за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої. У справі тривають першочергові слідчі дії та буде проведено ряд необхідних експертиз.

Затриманий може провести за ґратами до десяти років, з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій одна людина загинула, ще двоє, серед них п'ятирічна дитина — травмувались.

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