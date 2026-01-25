- Дата публікації
На Закарпатті перекинувся автобус з дітьми: деталі від журналіста
Причиною аварії, за даними журналіста, стала ожеледь.
Сьогодні, 25 січня, мікроавтобус з дітьми через ожеледь раптово з’їхав з траси й перекинувся на бік.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
ДТП трапилася між Перечином та Зарічово.
«Як мені повідомили медики, до Ужгородської лікарні з різними травмами доставлено 6 дітей та жінку. За попередніми даними, стан постраждалих стабільний. Усі оглянуті та отримали необхідну допомогу», — зазначив він.
