На Закарпатті перекинувся автобус з дітьми: деталі від журналіста

Поліція з’ясовує всі обставини / © Поліція Києва

Сьогодні, 25 січня, мікроавтобус з дітьми через ожеледь раптово з’їхав з траси й перекинувся на бік.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

ДТП трапилася між Перечином та Зарічово.

«Як мені повідомили медики, до Ужгородської лікарні з різними травмами доставлено 6 дітей та жінку. За попередніми даними, стан постраждалих стабільний. Усі оглянуті та отримали необхідну допомогу», — зазначив він.

На місці аварії / © Віталій Глагола

