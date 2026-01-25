ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
301
1 хв

На Закарпатті перекинувся автобус з дітьми: деталі від журналіста

Причиною аварії, за даними журналіста, стала ожеледь.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція з'ясовує всі обставини

Поліція з’ясовує всі обставини / © Поліція Києва

Сьогодні, 25 січня, мікроавтобус з дітьми через ожеледь раптово з’їхав з траси й перекинувся на бік.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

ДТП трапилася між Перечином та Зарічово.

«Як мені повідомили медики, до Ужгородської лікарні з різними травмами доставлено 6 дітей та жінку. За попередніми даними, стан постраждалих стабільний. Усі оглянуті та отримали необхідну допомогу», — зазначив він.

На місці аварії / © Віталій Глагола

На місці аварії / © Віталій Глагола

Нагадаємо, у Полтавській області на трасі Київ — Харків — Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої є потерпілі. На місці події працювали всі необхідні служби. Патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху та контролювали ситуацію.

