На Закарпатті під час хресного ходу священники та віряни палили розп'яття: що це за традиція

Схожий ритуал проводять також у Ватикані під час хресної дороги.
У селі Сільце Берегівського району Закарпатської області 7 квітня, на Благовіщення, священники і парафіяни УГКЦ палили хрест. Це викликало обурення у соцмережах, проте у парафії пояснили, що хрест - металевий, який не може згоріти, а ця традиція означає очищення від гріхів.
Про це пише "Суспільне".
У Мережі почали звинувачувати священників та вірян у тому, що подібне - це вандалізм, проте ті встигли заспокоїти обурених людей та пояснили, що цей хрест не може згоріти.
"Вкінці хресної дороги стоїть металевий хрест, у який вставляються факели і запалюються", — повідомили на сторінці Свято-Покровської парафії с. Сільце у Facebook.
Там додали, що традиції спалювати хрест вже 12 років. Подібний обряд зі спалення "гріхів на хресті" проводять також під час хресного ходу у Ватикані.
"Як знає кожний християнин, через Хрест були відкуплені — "спалені" наші гріхи і провини, тому даний Хрест є символом відкуплення наших гріхів, які є спалені, а Хрест залишився цілим", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нова спроба Ватикану "примирити" жертву та агресора, залучивши українського хлопця та російського підлітка до Хресного ходу, який відбувся ввечері 7 квітня, викликала осудливу реакцію українського МЗС.
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