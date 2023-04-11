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На Закарпатті під час хресного ходу священники та віряни палили розп'яття: що це за традиція

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Закарпатті під час хресного ходу священники та віряни палили розп'яття: що це за традиція

Фото: Свято-Покровська парафія с. Сільце

Схожий ритуал проводять також у Ватикані під час хресної дороги.

У селі Сільце Берегівського району Закарпатської області 7 квітня, на Благовіщення, священники і парафіяни УГКЦ палили хрест. Це викликало обурення у соцмережах, проте у парафії пояснили, що хрест - металевий, який не може згоріти, а ця традиція означає очищення від гріхів. 

Про це пише "Суспільне". 

У Мережі почали звинувачувати священників та вірян у тому, що подібне - це вандалізм, проте ті встигли заспокоїти обурених людей та пояснили, що цей хрест не може згоріти. 

"Вкінці хресної дороги стоїть металевий хрест, у який вставляються факели і запалюються", — повідомили на сторінці Свято-Покровської парафії с. Сільце у Facebook.

Там додали, що традиції спалювати хрест вже 12 років. Подібний обряд зі спалення "гріхів на хресті" проводять також під час хресного ходу у Ватикані. 

"Як знає кожний християнин, через Хрест були відкуплені — "спалені" наші гріхи і провини, тому даний Хрест є символом відкуплення наших гріхів, які є спалені, а Хрест залишився цілим", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нова спроба Ватикану "примирити" жертву та агресора, залучивши українського хлопця та російського підлітка до Хресного ходу, який відбувся ввечері 7 квітня, викликала осудливу реакцію українського МЗС.

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Дата публікації
Перегляди
2475
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