На Закарпатті під час руху загорівся автобус із пів сотнею туристів

На Закарпатті під час руху загорівся автобус із пів сотнею туристів

До прибуття рятувальників водій допоміг пасажирам евакуюватися та за допомогою вогнегасника намагався стримувати розповсюдження вогню.

У селі Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області під час руху загорівся автобус, у салоні якого перебували 50 туристів.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій області.

"До прибуття рятувальників водій допоміг пасажирам евакуюватися та за допомогою вогнегасника намагався стримувати розповсюдження вогню. За три хвилини після отримання виклику на місці події вже працювали бійці ДСНС державного пожежно-рятувального поста с. Нижні Ворота, а згодом до них долучилися й вогнеборці з Воловця", - йдеться в повідомленні..

Зазначається, що за 15 хвилин рятувальники локалізували пожежу на мінімальній площі, через 10 хвилин - повністю ліквідували.

Нагадаємо:

Раніше у Вітебській області Білорусі потрапив в ДТП автобус, в якому перебувало 40 громадян Росії, що приїхали на екскурсію. У туристичний автобус врізався легковий автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу.

В Запорізькій області перекинувся автобус із двома десятками дітей | Новини України

Читайте також: