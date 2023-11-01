На Закарпатті підліток зняв і скинув до шкільного чату відео сексу з ученицею

В Закарпатській області до 8 років позбавлення волі засудили неповнолітнього, який скинув до шкільного чату відео статевого акту зі школяркою.

Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, неповнолітній у вересні 2022 року, перебуваючи в Чехії, скинув до шкільного чату під назвою "10 клас" відео статевого акту між ним і школяркою.

На суді хлопець перепросив у потерпілої. Він розкаявся та обіцяв такого не робити. Потерпіла відмовилася свідчити.

Родич потерпілої дівчини розповів, що в селі почали ходити чутки про відео. Тоді його знайомий йому все показав. Чоловік порадив матері школярки звернутися до поліції, що вона і зробила.

Адміністраторка шкільної групи "10 клас" на суді розповіла, що у вересні 2022 року підозрюваний написав їй повідомлення: "Чи хочете побачити "пушку". Тоді вона додала його до шкільного чату і підліток скинув два відео статевого акту, на яких були їхня однокласниця і підозрюваний.

Свідчення свідків у суді / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Під час розслідування поліція також встановила, що раніше хлопець погрожував дівчині опублікувати відео сексу.

Іршавський районний суд визнав підлітка винним за ч. 3 ст. 301-1 КК України. Його засудили до 8 років позбавлення волі та конфіскували телефон Iphone X. Також він повинен сплатити державі понад 4 тис. грн. У вироку йдеться, що суд врахував "посередню характеристику хлопця за місцем проживання, негативну характеристику за місцем навчання". А тому його виправлення на волі суддя вважає неможливим.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, в Закарпатській області до 5 років позбавлення волі засудили школяра, який вкрав планшет і 2 000 грн. Гроші він віддав матері на купівлю продуктів.

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