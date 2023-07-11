На Закарпатті підозрюваний, який організовував продаж дітей до ЄС, вийшов з-під варти

У Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що це рішення уже подали на апеляцію.

На Закарпатті місцевий мешканець, який організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за 25 тисяч доларів, вніс заставу та вийшов з-під арешту.

Про це розповів адвокат підозрюваного Олександр Семанцо, пише УНІАН.

"Учора мій підзахисний вніс заставу у розмірі 1 млн 6 тис. 500 грн і вийшов із СІЗО. Більше коментувати нічого не можу, оскільки ще не ознайомився з матеріалами справи – не дійшли руки", - сказав адвокат.

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У Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що це рішення уже подали на апеляцію.

Нагадаємо, на українсько-словацькому пункті пропуску затримали чоловіка, який намагався перейти кордон з чужою дитиною та її матір’ю.

Журналіст Віталій Глагола розповів подробиці резонансного затримання у Закарпатській області. Він стверджує, що продавцем українських дітей за кордон виявився вихователь дитячого будинку.

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