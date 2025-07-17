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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
147
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2 хв

На Закарпатті підпалили угорську церкву і написали "Мадярів на ножі" – Орбан влаштував істерику

Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті підпалили угорську церкву і написали «Мадярів на ножі».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву і залишили ксенофобський напис з погрозами угорцям.

Про це він написав у Facebook.

Орбан прикріпив до поста фото, на якому видно, що на будівлі написано «Мадярів на ножі».

/ © Facebook Віктор Орбан

© Facebook Віктор Орбан

«Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не дозволимо цього, можете на нас розраховувати!» — заявив угорський прем’єр.

Що кажуть у поліції

Поліція Закарпаття запевнила, що їхні працівники з’ясовують обставини підпалу храму в селі Паладь-Комарівці, що стався 16 липня близько 22-ї вечора.

За словами правоохоронців, на територію храму проникла наразі невстановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою здійснила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

Наразі поліція разом з СБУ проводять оперативні заходи для встановлення підозрюваних.

Через підпал храму до МЗС Угорщини викликали українського посла

Через підпал угорського храму в селі Паладь-Комарівці до МЗС Угорщини викликали українського посла.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в соцмережі Х.

Сіярто цинічно заявив, що нібито «протягом 10 років угорська громада в Україні стикалася із систематичними нападами».

«Спочатку через закони, що позбавляють їх права на мову та освіту, потім через примусовий призов, фізичне насильство, а тепер і підпали. Хоча українська держава явно несе відповідальність, Брюссель мовчить, прискорюючи процес членства України в ЄС. Це неприйнятно.», — написав він.

Раніше повідомлялося, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито побили працівники ТЦК.

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували скандал. Там наголосили, що Йосип Шебештень є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах і ВЛК визнала його придатним.

У МЗС України звинуватили Угорщину в маніпулюванні інформацією про смерть мобілізованого.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цей скандал.

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