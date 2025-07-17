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На Закарпатті підпалили угорську церкву і написали "Мадярів на ножі" – Орбан влаштував істерику
Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті підпалили угорську церкву і написали «Мадярів на ножі».
Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву і залишили ксенофобський напис з погрозами угорцям.
Про це він написав у Facebook.
Орбан прикріпив до поста фото, на якому видно, що на будівлі написано «Мадярів на ножі».
«Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не дозволимо цього, можете на нас розраховувати!» — заявив угорський прем’єр.
Що кажуть у поліції
Поліція Закарпаття запевнила, що їхні працівники з’ясовують обставини підпалу храму в селі Паладь-Комарівці, що стався 16 липня близько 22-ї вечора.
За словами правоохоронців, на територію храму проникла наразі невстановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою здійснила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.
Наразі поліція разом з СБУ проводять оперативні заходи для встановлення підозрюваних.
Через підпал храму до МЗС Угорщини викликали українського посла
Через підпал угорського храму в селі Паладь-Комарівці до МЗС Угорщини викликали українського посла.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в соцмережі Х.
Сіярто цинічно заявив, що нібито «протягом 10 років угорська громада в Україні стикалася із систематичними нападами».
«Спочатку через закони, що позбавляють їх права на мову та освіту, потім через примусовий призов, фізичне насильство, а тепер і підпали. Хоча українська держава явно несе відповідальність, Брюссель мовчить, прискорюючи процес членства України в ЄС. Це неприйнятно.», — написав він.
Раніше повідомлялося, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито побили працівники ТЦК.
У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували скандал. Там наголосили, що Йосип Шебештень є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах і ВЛК визнала його придатним.
У МЗС України звинуватили Угорщину в маніпулюванні інформацією про смерть мобілізованого.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цей скандал.