На Закарпатті підприємниця з Києва відновила стару школу й поселила там майже півсотні переселенців

На Закарпатті підприємниця з Києва відновила стару, недіючу школу та поселила там майже півсотні переселенців.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Будівлю відбудували менше ніж за два місяці: провелИ електрику, інтернет, водогін і каналізацію.

"Напівзруйнована недіюча школа, майже без вікон та дверей. Саме такою цю будівлю вперше побачила Катерина Терехова. Але погодила із місцевою владою ремонт і розпочала робити тут прихисток для переселенців. яких розуміла - буде чимало", - передають кореспонденти.

За словами волонтерки Катерини Терехової, до війни вона володіла кількома ресторанами у столиці, тож спочатку почала відновлювати будівлю за власні кошти. Але розуміла, що її можливості не безмежні, тому подала заявку на грант до українсько-американської благодійної організації

"Це був космос. Я виграла 28 тисяч доларів на будівництво притулку і цими грошима я могла розпоряджатися виключно на витрати, що можна зробити по безналу: будматеріали, підключення інтернету, вивіз сміття", - зазначива волонтерка.

Лише за два місяці в будівлі провели освітлення, водогін і каналізацію, відновили фасад та облаштували шість кімнат і вбиральні.

"Тут дуже багато діточок, майже у кожній кімнаті є діти. Вони вже бачили пекло, бігли зі своїх будинків, бачили війну. І зараз дивитися, як хтось не може впоратися зі своїми емоціями, пиячить і закатує скандали… ну вибачте, це не тут", - каже Катерина.

Мама Катерини організувала в прихистку ще й гуманітарний склад. Сюди за речами та їжею приходять півтисячі родин, що оселилися неподалік.

Разом з мешканцями прихистику волонтерки обіцяють бути до перемоги. А коли настане мир, будівлю разом з усіма речами та технікою передадуть місцевій владі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає рейси для евакуації переселенців з Криму.

Як повідомлялося, Зеленський звернувся із проханням до жителів окупованого півострова.

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