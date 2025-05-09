На Закарпатті піп УПЦ МП розгулював вулицями у радянській формі із георгіївською стрічкою

Священника УПЦ МП затримали за носіння радянської символіки / © Національна поліція Закарпатської області

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Сьогодні, 9 травня, на Закарпатті священнослужитель УПЦ Московського патріархату і його друг розгулювали вулицями селища Міжгір’я з радянською символікою і у формі солдатів радянської армії.

Про це передає поліція Закарпатської області.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Міжгір’я двоє невідомих пересуваються у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками.

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На місце події негайно виїхали правоохоронці. Було встановлено особи чоловіків — ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району.

© Національна поліція Закарпатської області

Чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої тоталітарної символіки та пропагували комуністичний режим. Фігурантів було доправлено до поліцейського відділку. Усю заборонену символіку правоохоронці вилучили.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України, тобто «виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів». Триває слідство.

У коментарях користувачі із сарказмом відреагували на цю інформацію. Коментатори зауважили, що жарти про погони КДБ-ФСБ під рясами духовенства Московського патріархату виявилися реальними.

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Раніше історики з’ясували, що майже всі священнослужителі РПЦ за часів Радянського Союзу були пов’язані або завербовані КДБ.

Нагадаємо, що сьогодні депутат Бужанський привітав українців з «Днем Перемоги у Великій Вітчизняній», що викликало обурення.