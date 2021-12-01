На Закарпатті після наїзду вантажівки жінці відірвало голову: відео

Водія фури, під колеса якої потрапила мешканка Сваляви, затримала поліція.

У середу, 1 грудня, у місті Сваляві Закарпатської області вантажний автомобіль DAF скоїв наїзд на місцеву мешканку, яка несподівано опинилася на проїжджій частині вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За попередньою інформацією, на вулиці Визволення у Сваляві водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на 55-річну жінку, яка раптово вийшла на дорогу. Від отриманих травм вона померла, а водій покинув місце ДТП.

“Слідчі поліції області відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Сваляві. У справі призначать експертні дослідження, за результатами яких буде з’ясовано усі обставини події”, - йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, які наводить місцеве видання "Перший Кабельний", фура тягнула жінку за собою близько 200 метрів, але водій не помітив цього і покинув місце ДТП без зупинки, а в результаті наїзду жінці відірвало голову.

Працівники поліції після спілкування зі свідками та перегляду записів із камер спостереження встановили особу водія — мешканця Ужгородського району. Його затримали та взяли під варту.

“У ході досудового розслідування поліцейські призначать необхідні для встановлення об’єктивних обставин аварії експертні дослідження”, - повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше у Львові маршрутка збила двох жінок, які йшли по зебрі. Водій після наїзду на людей не кинувся надавати їм допомогу, а рушив далі. І потягнув за собою одну з потерпілих. Вона загинула.

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