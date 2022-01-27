На Закарпатті планують відновити курсування "Карпатського експресу" до Румунії: деталі

Уже відбулись попередні переговори з Консулом Румунії в Солотвино Граціаном-Флоріном Пирву, під час яких він підтримав українську ініціативу.

На Закарпатті планують відновити курсування "Карпатського експресу", що прямуватиме через Румунію. Зустрічі з румунськими партнерами вже заплановані на лютий цього року.

Про це у своєму Facebook повідомив очільник Закарпатської ОДА Віктор Микита.

За його словами, у 2022 році буде розпочато роботу з комплексного підходу та стратегічних проєктів, які можуть ефективно впливати на цілий сектор економіки області.

"Вважаємо, що відновлення транскордонного пасажирського перевезення за маршрутом, що проходить через місто Сігет у Румунії, — Ужгород - Рахів, який у нас з давніх часів називають "Карпатський експрес", може бути саме таким стратегічним проєктом", — написав Микита.

За його словами, в лютому з цього приводу відбудуться зустрічі з румунськими партнерами та представниками АК "Укрзалізниця" в Ужгороді та місті Бая-Маре в Румунії.

Як зазначає очільник Закарпатської ОДА, вже відбулись попередні переговори з Консулом Румунії в Солотвино Граціаном-Флоріном Пирву, під час яких він підтримав українську ініціативу.

Закарпатська ОДА зі свого боку готує пакет конкретних пропозицій та дорожню карту відновлення курсування "Карпатського експресу", серед яких:

відновлення залізничної та прикордонної інфраструктури за маршрутом курсування потягу;

ініціювання включення проєкту "Карпатський експрес" до програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво";

концепт можливого розширення проєкту на Івано-Франківську область та включення за погодженням наших колег з Прикарпаття до транскордонного діалогу;

активізація роботи підрозділів облдержадміністрації, агенцій регіонального розвитку та територіальних громад з питань генерування проєктів, які можуть фінансуватися за кошти ЄС у межах реалізації ініціативи щодо відновлення руху "Карпатського експресу" та інші.

За словами Віктора Микити, на Мараморощині проживає українська громада, яка нараховує близько 25 тисяч осіб. У більшості з них є родичі в Україні на Рахівщині, з якими підтримуються постійні контакти.

Нагадаємо, на вокзалі в Сумах чоловік на підпитку вирішив "пожартувати" і повідомив до поліції про замінування одного з вагонів потяга, який саме прямував до станції. Сам "мінер" залишився неподалік залізниці, аби спостерігати "що ж буде відбуватись далі".

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