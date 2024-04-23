На Закарпатті по дорозі в навчальний центр помер мобілізований: Лубінець розповів нові деталі

Українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби.

На Закарпатті по дорозі в навчальний центр помер чоловік. Згідно з довідкою ВЛК громадянин був придатним до військової служби. Відомо, що у мобілізованого стався епілептичний приступ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини. Висловлюю співчуття родині українця”, - наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що у Закарпатській області помер мобілізований. Нещасний випадок стався, коли призовника везли до навчального центру.

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