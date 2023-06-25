На Закарпатті побили генерала СБУ: підозрюють працівників контррозвідки — ЗМІ

Бійка почалася в ресторані в Ужгородському районі, після чого генерала вивезли в ліс і вибили зуби.

Троє працівників військової контррозвідки начебто побили 62-річного генерала СБУ Віктора Мікуліна, ексректора академії СБУ та колишнього заступника голови Закарпатської ОДА.

Про цей інцидент повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, про інцидент повідомили у поліцію в п’ятницю, 23 червня. У ресторані "Три Тузи" у Великій Доброні Ужгородського району Закарпатської області почалася бійка під час якої невідомі особи вдарили помічника народного депутата та накинулися на генерала СБУ Віктора Мікуліна.

За інформацією журналіста, серед учасників побиття був начальник 4 відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін.

Як повідомляє Obozrevatel з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, полковник контррозвідки з підлеглими та, ймовірно, кількома прикордонниками гучно відпочивали у ресторані.

Мікулін, який у цьому ж закладі разом з нардепом від "Слуги народу" проводив зустріч з представниками міжнародної партнерської організації, зробив зауваження галасливій компанії. У відповідь ті розпочали бійку.

Джерело Obozrevatel стверджує, що нардепу вдалося сховатися і викликати поліцію. Мікуліна ображені контррозвідники вивезли у ліс, де 62-річному чоловікові вибили зуби. Також, як повідомляють ЗМІ, у нього на тілі численні гематоми, синці, медики діагностували черепно-мозкову травму, перелом китиці руки та інші пошкодження.

Журналісти пишуть, що зловмисники утекли з місця події на чорній Skoda, але їх затримали бійці підрозділу КОРД Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали 11 чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно потрапити до країн ЄС.

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