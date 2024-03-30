На Закарпатті поблизу курорту Драгобрат стався зсув ґрунту (фото)

У Закарпатській області рясні опади спричинили зсув ґрунту в низці населених пунктів Рахівського району. Пошкоджена дорога поблизу популярного гірськолижного курорту "Драгобрат".

Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту "Драгобрат", - уточнив він.

Наразі відомо, що руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

Фото: facebook.com/Микита Завілінський

Масштаби руйнувань встановлюють фахівці. На місцях працюють відповідні служби. Для ліквідації наслідків залучають необхідну техніку та інші ресурси.

Раніше стало відомо, що у Карпатах зійшли три снігові лавини.

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