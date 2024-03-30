Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Закарпатті поблизу курорту Драгобрат стався зсув ґрунту (фото)

На Закарпатті поблизу курорту Драгобрат стався зсув ґрунту (фото)

На Закарпатті через зсув ґрунту зруйнована частина дороги / Фото: Закарпатська обласна державна адміністрація

Фахівці встановлюють масштаби руйнувань.

У Закарпатській області рясні опади спричинили зсув ґрунту в низці населених пунктів Рахівського району. Пошкоджена дорога поблизу популярного гірськолижного курорту "Драгобрат".

Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту "Драгобрат", - уточнив він.

Наразі відомо, що руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

© facebook.com/Микита Завілінський
Фото: facebook.com/Микита Завілінський

Масштаби руйнувань встановлюють фахівці. На місцях працюють відповідні служби. Для ліквідації наслідків залучають необхідну техніку та інші ресурси.

Раніше стало відомо, що у Карпатах зійшли три снігові лавини.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація