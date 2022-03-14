На Закарпатті поліція конфіскувала два автомобілі швидкої допомоги

Один із затриманих намагався місцевим продати автомобіль.

У Закарпатській області поліція конфіскувала два автомобілі швидкої медичної допомоги.

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Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

Так, до міста Чоп прибув 45-річний киянин, який намагається продати місцевим жителям автомобіль швидкої допомоги. Правопорушника швидко розшукали та доставили до військкомату, а транспортний засіб вилучили та вже передали на потреби ЗСУ.

"В іншому випадку працівники поліції Ужгорода задокументували спробу незаконного переправлення через державний кордон хлопця призовного віку. Встановлено, що мати хлопця, усвідомлюючи, що на території держави діють обмеження щодо перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років, у змові з двома іноземними волонтерами, вигадала історію про нібито перелом кістки на правій нозі у її сина. Таким чином, за допомогою автівки швидкої допомоги, вони намагалися незаконно вивезти 18-річного хлопця до однієї з країн Євросоюзу з метою уникнення його мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Жінку та двох її спільників затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 18-річного хлопця доставили до військкомату. Автівку «швидкої», як і в першому випадку, передали на потреби ЗСУ.

Слідчі кваліфікували подію за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене групою осіб). За скоєне затриманим загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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