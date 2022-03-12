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На Закарпатті поліція вилучила вже 6 авто у п'яних водіїв та передала на потреби ЗСУ

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На Закарпатті поліція вилучила вже 6 авто у п'яних водіїв та передала на потреби ЗСУ

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

На всіх порушників складені адмінматеріали за ст. 130 КУпАП.

У Закарпатській області поліція вилучила вже 6 автомобілів у п'яних водіїв та передала на потреби ЗСУ. 

Про це повідомили у Нацполіції Закарпатської області. 

Автомобілі конфіскували на територіях Ужгородщини та Мукачівщини, а також в Тячеві, Берегові та Хусті.

Всі транспортні засоби вилучаються та розміщуються на майданчиках тимчасового тримання до часу їх передачі для потреб оборони України. Такі дії визначаються Законом України "Про передачу, примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

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"Наразі співробітники Головного управління Національної поліції області вже вилучили Volkswagen Tiguan, Peugeot, Mercedes, вантажівку КрАЗ та Volkswagen Golf. Також автівку BMW Х5 вилучили патрульні поліцейські. Частину транспортних засобів вже передали на потреби ЗСУ, інші будуть передані найближчим часом", - йдеться у повідомленні. 

Окрім вилучення автомобілів на всіх порушників складені адмінматеріали за ст. 130 КУпАП.

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Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, яку спричинини уламки збитої російської ракети.

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