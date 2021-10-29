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На Закарпатті поліція зацікавилася вагітною 11-річною дівчинкою

На Закарпатті поліція зацікавилася вагітною 11-річною дівчинкою

Наразі правоохоронці встановлюють батька дитини.

На Закарпатті поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вагітності 11-річної дівчинки. 

Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

З її слів, про вагітність 11-річної дівчинки з села Гать поліцейські дізналися з соцмереж. До правоохоронців щодо ситуації не надходило жодних заяв, повідомлень чи інших звернень. 

"За цим фактом поліцейські розпочали перевірку. Інформація підтвердилася. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 152КкУ. Наразі правоохоронці встановлюють батька дитини (особу, яка вчиняла дії сексуального характеру відносно малолітньої). Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі", — розповіла речниця.

Слідчі поліції поспілкувалися з дівчинкою, її мамою та лікарями, в яких малолітня перебуває наразі на обліку. 

"З їхніх слів зрозуміло, що завагітніла дівчина на початку року. Тоді вона перебувала за межами області, — у столиці або в Київській області", — розповіла речниця.

Нагадаємо, про вагітність дівчинки розповів у Facebook Михайло Папіш.

Вагітну в 11 років дитину звати Біана. Вона мала б навчатись в 6 класі місцевої школи. Проте кинула навчання та поїхала разом із родиною на роботу до Київської області. Там, за словами матері вагітної дівчинки, вона і познайомилась із хлопцем, від якого завагітніла. 

"У нас в родині троє дітей, Біанка сама вирішила народжувати. Наша родина працювала в Київській області на одному із сміттєзвалищ, там дочка познайомилась із хлопцем, який і є батьком дитини. Хто він і як його звати, ми не знаємо. Але має народитися хлопчик Олександр", - розповіла мати вагітної 11-річної дівчинки. 

Мати неповнолітньої стверджує, що хлопець, від якого вагітна її донька, із Києва і він ще не знає про те, що скоро стане батьком.  Проте мати майбутньої породіллі наголошує, що сама виховуватиме онука. 

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