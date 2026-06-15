На Закарпатті помер чоловік після ТЦК: військові зробили заяву

ТЦК / © Цензор.нет

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На Закарпатті помер чоловік, якого доправили до лікарні з ТЦК. Обставини трагедії зараз з’ясовує поліція.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського обласного ТЦК та СП.

За інформацією відомства, чоловік перебував у підрозділі для уточнення облікових даних, коли його стан раптово погіршився. Після скарг на самопочуття на місце викликали медиків швидкої допомоги. Вони оглянули громадянина, надали допомогу та, стабілізувавши стан, дійшли висновку, що потреби у стаціонарному лікуванні немає.

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Однак наступного дня стан чоловіка знову погіршився. Після повторного виклику лікарів його госпіталізували. Попри перебування під наглядом медиків у закладі охорони здоров’я, чоловік помер.

«Підкреслюємо: будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося!», — зауважили в ТЦК.

Також додали, що наразі правоохоронці розпочали слідчі дії за фактом смерті. Керівництво обласного ТЦК запевняє, що повністю співпрацює зі слідством та призначило внутрішнє службове розслідування. Військові також висловили співчуття родині померлого та закликали громадськість і медіа уникати передчасних висновків до завершення офіційної експертизи.

Нагадаємо, у госпіталізованого, який був мобілізований Воловецьким районним ТЦК, виявили садна, синці та підозру на закриту черепно-мозкову травму. Згодом чоловік помер.

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