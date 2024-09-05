На Закарпатті помер чоловік, якого затримали працівники ТЦК: реакція омбудсмана

Дмитро Лубінець скерував запит до Генерального прокурора з метою з'ясування всіх обставин справи.

До представника омбудсмана у Закарпатській області звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що її батька начебто незаконно затримали працівники ТЦК, а після побоїв він помер.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР”, - написав він.

Дмитро Лубінець скерував запит до Генерального прокурора з метою з'ясування всіх обставин справи.

“У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають”, - наголосив омбудсман.

Він також наголосив, що на Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше в одному з територіальних центрі комплектування та соціальної підтримки у Закарпатській області помер військовозобов’язаний, якого медики визнали придатним до служби.

На Івано-Франківщині стався черговий інцидент за участі цивільних і ТЦК

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