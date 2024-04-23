На Закарпатті помер мобілізований: що відомо про трагедію

У Закарпатській області помер мобілізований. Нещасний випадок стався, коли призовника везли до навчального центру.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що дорогою до навчального центру у військовозобов’язаного стався епілептичний напад. Надання меддопомоги не врятувало його.

"Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу. Однак медики не встигли", - йдеться у повідомленні.

В ОТЦК наголосили, що за даним фактом призначено службову перевірку.

Як повідомлялося, у лютому в Тернопільській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК. Перебуваючи на його території стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився – почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою.

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