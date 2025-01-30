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На Закарпатті помітили сезонну аномалію та "карпатських драконів" (фото)

На Закарпатті помітили сезонну аномалію та "карпатських драконів" (фото)

На Закарпатті у січні цвітуть крокуси/ Фото: Facebook-спільнота "Національна мережа з інформації з біорізноманіття"

У низинах області у січні запанувала весняна погода.

Через теплу зиму у Закарпатській області помітили сезонну аномалію – розквітли крокуси і почали виповзати саламандри.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Національна мережа інформації з біорізноманіття".

Зимова погода на Закарпатті цього року вражає аномальним теплом. Якщо раніше січень вважався одним з із найморозніших та найбільш сніжних зимових місяців у регіоні, то з роками став безсніжним. А в низинах узагалі запанувала весняна погода.

Найтепліше наразі у Виноградівському і Берегівському районах. Так, в одному з урочищ у Виноградові розквітли крокуси і виповзають зі схованок саламандри. До речі, цих рептилій на Закарпатті ще називають "карпатським драконом" та "вогняним ящуром".

На Закарпатті у січні цвітуть крокуси / Фото: Facebook-спільнота
На Закарпатті у січні цвітуть крокуси / Фото: Facebook-спільнота "Національна мережа з інформації з біорізноманіття"
На Закарпатті у січні помітили саламандр/ Фото: Facebook-спільнота
На Закарпатті у січні помітили саламандр/ Фото: Facebook-спільнота "Національна мережа з інформації з біорізноманіття"
На Закарпатті у січні настала
На Закарпатті у січні настала "весна" / Фото: Facebook-спільнота "Національна мережа з інформації з біорізноманіття"
На Закарпатті у січні настала
На Закарпатті у січні настала "весна" / Фото: Facebook-спільнота "Національна мережа з інформації з біорізноманіття"

До слова, у горах Буковини через аномально теплу зиму ведмеді відмовилися від сплячки і блукають у пошуках їжі.

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