На Закарпатті помітили сезонну аномалію та "карпатських драконів" (фото)

У низинах області у січні запанувала весняна погода.

Через теплу зиму у Закарпатській області помітили сезонну аномалію – розквітли крокуси і почали виповзати саламандри.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Національна мережа інформації з біорізноманіття".

Зимова погода на Закарпатті цього року вражає аномальним теплом. Якщо раніше січень вважався одним з із найморозніших та найбільш сніжних зимових місяців у регіоні, то з роками став безсніжним. А в низинах узагалі запанувала весняна погода.

Найтепліше наразі у Виноградівському і Берегівському районах. Так, в одному з урочищ у Виноградові розквітли крокуси і виповзають зі схованок саламандри. До речі, цих рептилій на Закарпатті ще називають "карпатським драконом" та "вогняним ящуром".

На Закарпатті у січні цвітуть крокуси / Фото: Facebook-спільнота "Національна мережа з інформації з біорізноманіття"

На Закарпатті у січні помітили саламандр/ Фото: Facebook-спільнота "Національна мережа з інформації з біорізноманіття"

На Закарпатті у січні настала "весна" / Фото: Facebook-спільнота "Національна мережа з інформації з біорізноманіття"

На Закарпатті у січні настала "весна" / Фото: Facebook-спільнота "Національна мережа з інформації з біорізноманіття"

До слова, у горах Буковини через аномально теплу зиму ведмеді відмовилися від сплячки і блукають у пошуках їжі.