На Закарпатті потяг вщент розтрощив авто на переїзді (фото)

ДТП / © Віталій Глагола

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Біля села Дубриничі на Ужгородщині, на нерегульованому залізничному переїзді потяг протаранив Audi A8, яка опинилась на коліях у момент його руху. Автомобіль розтрощений у хлам, але усі люди залишились майже неушкодженими.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола.

За кермом Audi, яку зніс потяг на Ужгородщині, була жінка 1998 року народження, мешканка Ужгорода. Вона їхала в бік села Зарічево, але не змогла впоратись з керуванням і врізалась у стовп огорожі залізничного переїзду. Після зіткнення автомобіль розвернуло, і він опинився на коліях, прямо перед наближаючим потягом. Машина була протягнута потягом на близько 11 метрів, поки не зупинилася біля електроопори.

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У салоні перебувало троє людей. Один із пасажирів отримав незначні травми, інші ж залишились без серйозних ушкоджень, лише з переляком та подряпинами. Пасажири та водій були доставлені до Ужгородської лікарні.

© Віталій Глагола

Попередньо розглядається версія, що водій проігнорував сигнал світлофора та намагався обʼїхати шлагбаум, що й призвело до інциденту. Поліція склала адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Зараз правоохоронці зʼясовують усі обставини події.

© Віталій Глагола

Нагадаємо, на автодорозі сполученням Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський сталася смертельна ДТП.