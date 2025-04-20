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На Закарпатті потяг вщент розтрощив авто на переїзді (фото)
Пасажири та водій були доставлені до Ужгородської лікарні.
Біля села Дубриничі на Ужгородщині, на нерегульованому залізничному переїзді потяг протаранив Audi A8, яка опинилась на коліях у момент його руху. Автомобіль розтрощений у хлам, але усі люди залишились майже неушкодженими.
Про це розповів журналіст Віталій Глагола.
За кермом Audi, яку зніс потяг на Ужгородщині, була жінка 1998 року народження, мешканка Ужгорода. Вона їхала в бік села Зарічево, але не змогла впоратись з керуванням і врізалась у стовп огорожі залізничного переїзду. Після зіткнення автомобіль розвернуло, і він опинився на коліях, прямо перед наближаючим потягом. Машина була протягнута потягом на близько 11 метрів, поки не зупинилася біля електроопори.
У салоні перебувало троє людей. Один із пасажирів отримав незначні травми, інші ж залишились без серйозних ушкоджень, лише з переляком та подряпинами. Пасажири та водій були доставлені до Ужгородської лікарні.
Попередньо розглядається версія, що водій проігнорував сигнал світлофора та намагався обʼїхати шлагбаум, що й призвело до інциденту. Поліція склала адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Зараз правоохоронці зʼясовують усі обставини події.
Нагадаємо, на автодорозі сполученням Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський сталася смертельна ДТП.