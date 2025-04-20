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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Закарпатті потяг вщент розтрощив авто на переїзді (фото)

Пасажири та водій були доставлені до Ужгородської лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП

ДТП / © Віталій Глагола

Біля села Дубриничі на Ужгородщині, на нерегульованому залізничному переїзді потяг протаранив Audi A8, яка опинилась на коліях у момент його руху. Автомобіль розтрощений у хлам, але усі люди залишились майже неушкодженими.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола.

За кермом Audi, яку зніс потяг на Ужгородщині, була жінка 1998 року народження, мешканка Ужгорода. Вона їхала в бік села Зарічево, але не змогла впоратись з керуванням і врізалась у стовп огорожі залізничного переїзду. Після зіткнення автомобіль розвернуло, і він опинився на коліях, прямо перед наближаючим потягом. Машина була протягнута потягом на близько 11 метрів, поки не зупинилася біля електроопори.

У салоні перебувало троє людей. Один із пасажирів отримав незначні травми, інші ж залишились без серйозних ушкоджень, лише з переляком та подряпинами. Пасажири та водій були доставлені до Ужгородської лікарні.

/ © Віталій Глагола

© Віталій Глагола

Попередньо розглядається версія, що водій проігнорував сигнал світлофора та намагався обʼїхати шлагбаум, що й призвело до інциденту. Поліція склала адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Зараз правоохоронці зʼясовують усі обставини події.

/ © Віталій Глагола

© Віталій Глагола

Нагадаємо, на автодорозі сполученням Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський сталася смертельна ДТП.

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