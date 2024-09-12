На Закарпатті працівники ТЦК в балаклавах силою затримали чоловіка: що сталося (відео)

Після розголосу ситуації в соцмережах в Закарпатському ОТЦК пояснили дії військовослужбовців.

У четвер, 12 вересня, у місті Мукачеві Закарпатської області люди у військовій формі та у балаклавах біля спортивного майданчика застосували силу до цивільного чоловіка особи та запакували його в мікроавтобус.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Коли ситуація набула розголосу, в Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, що агресивний чоловік того дня прийшов до Мукачівського РТЦК, постукав у двері і, дочекавшись коли їх відчинять, ударив чергового військовослужбовця, який був у наряді, скляною пляшкою по голові. З місця події він втік, але його наздогнали.

“Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика”, - йдеться у повідомленні.

У Закарпатському ОТЦК стверджують, що передали агресивного чоловіка наряду патрульної поліції. А військовослужбовця госпіталізовано до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

“На даний момент проводиться перевірка обставин інциденту, поліція з’ясовує обставини цієї події, включно з оцінкою дій наших військовослужбовців. За фактом нападу на військовослужбовця розпочато службове розслідування”, - повідомили у військкоматі.

На Закарпатті працівники ТЦК в балаклавах силою затримали чоловіка

Нагадаємо, раніше у Мукачеві на залізничному вокзалі затримали чоловіка, який ножем погрожував поліцейським та військовим.

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