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На Закарпатті працівники ТЦК викрали водія – дружина з дитиною вночі залишились на трасі (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Закарпатті працівники ТЦК викрали водія – дружина з дитиною вночі залишились на трасі (відео)

Блокпост

Представники ТЦК та СП забрали чоловіка до військкомату просто з блокпосту на дорозі.

У Закарпатській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрали водія – вони силою витягнули чоловіка з автомобіля на блокпосту і повезли його до Хустського ТЦК. Його дружина з дитиною залишились на трасі у селі Міжгір'я.  

Про ситуацію розповів народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

"Зупинили на блокпості водія люди у військовій формі ("військкоматі" по ідеї), у жорсткій формі погрозами змусили поїхати до ТЦК. На те, що в машині залишаються дружина з дитиною, не зважили. Сказали оформлять повістку до його ТЦК (Дніпро) і відпустять. Обманули. Насправді після цього він "зник". Телефон забрали, напевно (за крадіжки людей і незаконне відбирання речей та утримання нікого ж не покарали, а отже система каже "можна" займатися беззаконням", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Мазурашу, викрадений чоловік може перебувати в Хустському ТЦК, або його вже повезли на Рівненщину. 

"Дружина з дитиною залишились в машині. Чекали, що повернеться, так же сказали "військоматні"…Практику водіння жінка не дуже має. Прочекали розгублені з дитиною з обіду до вечора там, біля ТЦК. Вночі вже пішли шукати де переночувати. В поліції порадили не писати заяву, мовляв, марно витратять час…", - додав нардеп.

Нагадаємо, стали відомі приголомшливі подробиці нового скандалу з ТЦК в Одесі (відео).

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Перегляди
478
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