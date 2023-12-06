На Закарпатті працівники ТЦК знову "штурмували" спортзали (відео)

Працівники ТЦК роздавали повістки у тренажерних залах Мукачева та Хуста.

У середу, 6 грудня, на Закарпатті працівники ТЦК продовжили рейди тренажерними залами.

Відповідні відео з'явилися у Мережі.

Автори ролика стверджують, що цього разу військкоми завітали до спортзалів в Мукачеві та Хусті. Повістки виписали всім чоловікам призовного віку, які перебували у тренажерці.

У містах Закарпаття знову роздавали повістки у спортзалах

Нагадаємо, це не перший випадок подібних "рейдів" тренажерними залами. 5 грудня працівники ТЦК роздавали повістки у спортзалі в Ужгороді.

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