Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Закарпатті працівники ТЦК знову "штурмували" спортзали (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
682
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Закарпатті працівники ТЦК знову "штурмували" спортзали (відео)

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Працівники ТЦК роздавали повістки у тренажерних залах Мукачева та Хуста.

У середу, 6 грудня, на Закарпатті працівники ТЦК продовжили рейди тренажерними залами.

Відповідні відео з'явилися у Мережі.

Автори ролика стверджують, що цього разу військкоми завітали до спортзалів в Мукачеві та Хусті. Повістки виписали всім чоловікам призовного віку, які перебували у тренажерці.

У містах Закарпаття знову роздавали повістки у спортзалах

У містах Закарпаття знову роздавали повістки у спортзалах

Нагадаємо, це не перший випадок подібних "рейдів" тренажерними залами. 5 грудня працівники ТЦК роздавали повістки у спортзалі в Ужгороді.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
682
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація