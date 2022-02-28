На Закарпатті працюють КПП з трьома країнами ЄС, які приймають українців (мапа)

На Закарпатті працюють КПП з трьома країнами ЄС, які приймають українців (мапа)

Країни ЄС приймають українців.

Закарпатська область має КПП з трьома країнами ЄС, які приймають українців.

Про це 28 лютого повідомила "Укрзалізниця".

Організовані трансфери до КПП від вокзалів у містах:

Ужгород - пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці, які не критично завантажені.

- пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці, які не критично завантажені. Мукачево - пішохідні переходи Дзвінкове - Косино, Лужанка, Вилок.

- пішохідні переходи Дзвінкове - Косино, Лужанка, Вилок. Зі станції Чоп ходять щотри години регулярні поїзди Чоп-Захонь, що в Угорщині.

Нагадаємо, що у Києві працює наземний громадський транспорт та метрополітен працює в скороченому складі. І, в першу чергу, щоб перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури.