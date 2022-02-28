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На Закарпатті працюють КПП з трьома країнами ЄС, які приймають українців (мапа)

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На Закарпатті працюють КПП з трьома країнами ЄС, які приймають українців (мапа)

Країни ЄС приймають українців.

Закарпатська область має КПП з трьома країнами ЄС, які приймають українців.

Про це 28 лютого повідомила "Укрзалізниця".

Організовані трансфери до КПП від вокзалів у містах: 

  • Ужгород - пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці, які не критично завантажені.
  • Мукачево - пішохідні переходи Дзвінкове - Косино, Лужанка, Вилок.
  • Зі станції Чоп ходять щотри години регулярні поїзди Чоп-Захонь, що в Угорщині.

Нагадаємо, що у Києві працює наземний громадський транспорт та метрополітен працює в скороченому складі. І, в першу чергу, щоб перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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