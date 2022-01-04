На Закарпатті правоохоронці викрили підпільну друкарню з виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів

За попередніми даними, "прибутки" учасників злочинної схеми склали сотні тисяч гривень.

У Закарпатській області СБУ ліквідувала підпільну типографію з виготовлення підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та довідок про негативні результати ПЛР-тестування. Щомісяця зловмисники підробляли тисячі медичних документів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що протиправну діяльність організували четверо місцевих жителів. Серед них – представники комерційної структури та районної автошколи, де ділки облаштували нелегальну типографію.

Своїм клієнтам вони пропонували "послуги" з продажу підроблених COVID-документів, зокрема свідоцтв про вакцинацію без проведення фактичного щеплення та довідок про негативні результати ПЛР-тестування.

Фіктивні документи порушники "завіряли" підробленими печатками, QR-кодами та сфальсифікованими підписами сімейних лікарів, а готову "продукцію" реалізовували своїм клієнтам, яких підшукували через свого спільника в одному із медзакладів регіону.

За попередніми даними, "прибутки" учасників масштабної схеми становили сотні тисяч гривень.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці знайшли:

фіктивні міжнародні свідоцтва про вакцинацію та довідки про негативні результати ПЛР-тестів;

підроблені печатки;

електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами незаконної діяльності.

Наразі всім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України. Крім того, триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинної схеми. Запобіжний захід зловмисникам обиратиме суд.

СБУ

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Закарпатській області ще одну групу осіб, яка виготовляла і продавала підроблені документи. За день правопорушники реалізовували близько 500 фальшивок.

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