На Закарпатті прикордонник застрелив чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон: подробиці

Прикордонник на Закарпатті випадково застрелив чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

Військовослужбовець прикордонного загону застрелив 39-річного жителя Дніпра під час його спроби перетнути українсько-румунський кордон на Закарпатті. Прикордонника вже затримали працівники Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Бюро розпочало розслідування за фактом загибелі цивільного чоловіка, який тікав від прикордонників на Закарпатті.

"За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією", - розповіли в ДБР.

У відомстві наголосили, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а навпаки - кинувся тікати.

"Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови", - уточнили в пресслужбі ДБР.

За інформацією бюро, загиблий - 39-річний уродженець Дніпра, мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.

У межах зареєстрованого кримінального провадження працівники ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли. У пресслужбі ДБР повідомили, що також допитано військовослужбовців прикордонного наряду.

"Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)",- зазначили у відомстві.

Слідчі дії тривають, встановлюють усі обставини трагедії. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, на Закарпатті, у місті Виноградів, сталася стрілянина біля військкомату. Група ромів з села Онок (Берегівського району) заблокувала виїзд з місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), бо військкоми нібито хотіли мобілізувати їхнього хворого односельця.

Читайте також: