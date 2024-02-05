На Закарпатті прикордонники під час погоні за ухилянтами збили чоловіка, який їх переправляв

Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні у важкому стані.

У селі Луг на Закарпатті прикордонники під час переслідування ухилянтів збили чоловіка, який допомагав втікачам перетинати кордон.

Про це передає Західне регіональне управління ДПСУ.

За словами прикордонників, чоловік раптово вискочив перед службовим автомобілем.

Також читайте У Луцьку директор благодійного фонду вигадав, як вивезти за кордон 12 ухилянтів від мобілізації

Зазначається, що в неділю, 4 лютого, прикордонники виявили групу осіб, котрі рухалися у бік річки Тиса, якою проходить державний кордон з Румунією.

Інформацію про можливий незаконний перетин кордону було надано румунським прикордонникам.

"Водночас, під час пошукових заходів, на службове авто Держприкордонслужби раптово вискочив чоловік, який рухався від загороджувального паркану. Внаслідок зіткнення чоловік отримав травмування", – йдеться в повідомленні.

На місце інциденту одразу викликали поліцію та "швидку", яка доправила постраждалого у лікарню. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні у важкому стані.

Ухилянтів, яким він допомагав, затримали румунські прикордонники.

У ДПСУ зауважили, що травмований чоловік неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, як особа, причетна до незаконного переправлення осіб через державний кордон.

По даному факту призначено службове розслідування. Перевірка триває.

Також прикордонники направили до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак правопорушення, яке передбачене ст. 332 Кримінального Кодексу України "Організація незаконного переправляння осіб через кордон".

Раніше повідомлялося, що на Буковині спіймали групу ухилянтів, які тікали до Румунії гірськими стежками.

Читайте також: