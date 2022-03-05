На Закарпатті прикордонники затримали 14 чоловіків, які хотіли виїхати за кордон: фото

На Закарпатті прикордонники затримали 14 чоловіків, які хотіли виїхати за кордон: фото

Втікачам допомагали місцеві жителі.

Чоловіки, громадяни України, призовного віку намагалися поза пунктами пропуску перетнути державний кордон України.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чоловіків затримали вчора військовослужбовці прикордонних підрозділів "Яблунівка", "Хижа" і "Солотвино" Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією.

Під час патрулювання держрубежу наряди затримали шістьох чоловіків з різних куточків України - Києва, Харкова, Житомира, Івано-Франківська Кропивницького та Закарпаття.

Іншу групу з п’яти ухилянтів у ході реалізації наданої оперативниками Мукачівського загону інформації, затримали на околиці міста Тячів прикордонники спільно зі співробітниками Тячівського РВП ГУНП у Закарпатській області.

Ще трьох правопорушників, мешканців Херсону та Києва, викрили вже сьогодні на ділянках відповідальності відділів "Яблунівка" та "Тячів".

Усіх 14 чоловіків затримали в адміністративному порядку за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та передані представникам Національна поліція України.

Затриманих везли до кордону автомобілями двоє мешканців Нижньої Апші. Їм інкримінують ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через ДКУ).