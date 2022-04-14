На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка з посвідченням представника адміністрації Путіна: фото

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка з посвідченням представника адміністрації Путіна: фото

Чоловік хотів втекти до Румунії.

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка з посвідченням представника адміністрації президента Росії. Він намагався незаконно виїхати з території України до Румунії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Можливий російський слід виявили у справі, яку порушили після затримання чоловіків на Закарпатті. Вони намагалися незаконно перетнути держрубіж в Румунію", - йдеться у повідомленні.

Державна прикордонна служба України

Під час обшуків у помешканні фігуранта справи правоохоронці вилучили засоби зв’язку, транспорт, банківські карти, які могли використовуватися для незаконної діяльності. Також було знайдено чимало проросійської атрибутики та протерміноване посвідчення уповноваженого представника адміністрації президента Росії. Справжність документа перевіряють експерти.

Державна прикордонна служба України

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