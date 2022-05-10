На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які вдавали із себе "багатодітних татусів"

На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які вдавали із себе "багатодітних татусів"

Прикордонники на Закарпатті виявили одразу 12 підроблених свідоцтв про народження дітей.

Фіктивні документи надали четверо чоловіків віком від 20 до 43 років, які одночасно прибули до пункту пропуску "Лужанка", аби виїхати до сусідньої Угорщини.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

"Усі вони громадяни України, мешканці Хмельницької та Житомирської областей. Кожен із чотирьох, як підставу для виїзду за кордон у період дії правового режиму воєнного стану, разом із паспортними документами надали для перевірки по три свідоцтва про народження "своїх" дітей", - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки свідоцтва інспектор прикордонного контролю виявив низку ознак, які вказували на їх підробку. Один із "багатодітних татусів" зізнався, що придбав свідоцтва через свого знайомого за 500 доларів США.

Про наявність у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до цього злочину осіб.

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