На Закарпатті прикордонники затримали підозрілу "бабусю" у потязі: відео

Винахідливий одесит замаскувався "під бабусю", аби дістатися до прикордоння у Закарпатській області, вдягнувши квітчасту хустку, окуляри та відповідне вбрання і навіть прихопивши з собою в дорогу характерну картату сумку-"кравчучку".

Як повідомили у пресслужбі ДПСУ, засоби маскування чоловікові не допомогли.

У повідомленні йдеться, що під час перевірочних заходів пасажирів потяга "Київ – Ужгород" оперативні співробітники Чопського прикордонного загону виявили в одному з вагонів підозрілу особу. Вдягнена у жіночий одяг, вона усе ж нагадувала за зовнішнім виглядом чоловіка.

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На вимогу правоохоронців надати документи, "бабуся" відповіла, що не має при собі жодного посвідчення особи. Коли ж перебранця викрили, він зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим дістатися спершу до Ужгорода, а потім – до українсько-словацького кордону.

Прикордонники встановили, що це уже друга така спроба правопорушника. Попереднього разу, на початку червня, його затримали за спробу незаконного перетинання кордону військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ужгород".

Чоловік тоді склав собі маршрут до кордону за онлайн картами, однак не встиг ним скористатися. У ході проведення перевірочних заходів його затримав прикордонний наряд.

Цього разу одесит діяв за тим же планом, але ще й замаскувався.

Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ та склали щодо нього адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). За вчинене йому доведеться відповідати перед судом.

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