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На Закарпатті прикордонники зі стріляниною зупинили групу порушників кордону (фото)

На Закарпатті прикордонники зі стріляниною зупинили групу порушників кордону (фото)

Порушників кордону затримали на Закарпатті / Фото: dpsu.gov.ua

Чоловіки заплатили провіднику по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США.

На Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники Мукачівського загону групу порушників кордону разом з провідником.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що чоловіки заплатили провіднику по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США.

"Отримавши від "гіда" надувні кола, "вояжери" у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд. У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Для їх затримання було залучено службового собаку та здійснено попереджувальні постріли", - йдеться у повідомленні.

Всіх порушників доставили до прикордонного підрозділу для складання протоколів про вчинені ними адміністративні правопорушення.

Про виявлення у діях провідника ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Крім того, оперативники загону проводять заходи з пошуку організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон.

Крім того, ми раніше інформували, що на Закарпатті ухилянтів "зашили" у стінку мікроавтобуса разом із партією цигарок.

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