На Закарпатті призовник пішов з ТЦК і вигадав, як рік уникати мобілізації: чим це закінчилось

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який під час шикування відмовився від повістки та рік уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду Закарпатської області від 8 березня 2024 року.

За даними суду, у березні 2023 року на території пункту постійного збору військовозобов`язаних призовник під час шикування публічно відмовився брати повістку. Згодом він написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді чоловік провини не визнав. Він заявив, що "хворіє", проте військово-лікарська комісія не врахувала його скарг.

Голова ВЛК прийшла на засідання суду та повідомила, що комісія врахувала скарги чоловіка і відправила його "на обстеження до Тячівської поліклініки, однак обвинувачений не був згідний з обстеженням, посилаючись на те, що обстеження проведено не в повному обсязі, внаслідок чого останнього було направлено на обстеження до обласної лікарні". Проте і медики в Ужгороді хвороб у чоловіка не виявили. Тоді ВЛК визнала його придатним до мобілізації.

У матеріалах суду є результати МРТ, якими підсудний хотів довести свою нібито непридатність до служби в армії, проте суд вважає, що це не є підставою для ухилення, а навпаки - доводять те, що він може служити в армії.

Суд визнав жителя Закарпаття винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський емоційно звернувся до цивільних, які уникають мобілізації. Він наголосив, що українці повинні розуміти, що Росія хоче їх знищити, і поки вони ухиляються від мобілізації, тих, хто їх захищає, може не залишитися.

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