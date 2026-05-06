На Закарпатті триває масштабна лісова пожежа: вогонь охопив десятки гектарів (фото, відео)
На Закарпатті станом на 6 травня продовжує горіти ліс.
На території Верхньо-Воловецького лісництва на Закарпатті продовжується ліквідація масштабної пожежі. Вогонь уже охопив близько 75 гектарів лісу, рятувальники працюють у посиленому режимі.
Про це пише ДСНС України.
Для координації дій розгорнуто оперативний штаб із гасіння пожежі. До робіт залучено 243 особи та 46 одиниць техніки, з яких 138 рятувальників і 36 одиниць техніки — від ДСНС. Зокрема, залучена й авіація служби.
Закарпатським вогнеборцям допомагають підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей.
Як ми повідомляли, у районі селища Воловець на Закарпатті триває ліквідація великої лісової пожежі. Вогонь уже поширився на площу близько 75 гектарів і продовжує розповсюджуватися, попри зусилля рятувальників. До гасіння залучені підрозділи ДСНС з кількох районів, спеціальна техніка та авіація. Також на місці працюють лісівники й місцеві жителі, які допомагають стримувати поширення вогню. Для координації дій розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної ситуації. Рятувальники працюють у складних умовах через інтенсивне задимлення та складний рельєф місцевості.