На Закарпатті прикордонник зник безвісти: ДПСУ не виключає його втечі

На Закарпатті зник прикордонник / © УНІАН

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На Закарпатті прикордонник зник безвісти. У Державній прикордонній службі не виключають, що він міг нелегально перейти держкордон.

Про це повідомив у коментарі для ТСН.ua речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що тиждень тому військовослужбовець не прибув у свій підрозділ.

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За словами Демченка, у день зникнення він не був на службі, але мав виконувати інші покладені на нього обов’язки.

Речник наголосив, що пошукові заходи прикордонника розпочалися відразу після зникнення.

Точних даних про його місце перебування поки немає, але оперативні дії не припиняються. Окрім того, у ДПСУ не виключають, що чоловік міг незаконно перетнути кордон.

«Опрацьовуються всі варіанти. Не можемо виключати, що він міг і незаконно перетнути кордон, оскільки на ділянці фіксувалися ознаки порушення кордону», — сказав Демченко.

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Він зауважив, що про зникнення військовослужбовця повідомили правоохоронні органи, а також словацьких прикордонників.

«На даний час підтвердження від суміжної сторони про затримання ними військовослужбовця ДПСУ не надходило», — зауважив речник ДПСУ.

Водночас Демченко спростував інформацію про те, що зникнення військового пов’язане із запланованим направленням у зону бойових дій.

Зокрема, він уточнив, що зниклий військовослужбовець проходить службу за контрактом і у 2023 році в складі підрозділів ДПСУ брав участь з відбиття російського вторгнення на територію України.

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Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що прикордонник із КПП «Ужгород» втік зі служби та попросив притулку в Словаччині.

За словами журналіста Віталія Глаголи, військовий після чергування самовільно перейшов кордон, а пізніше подав заяву на статус біженця, посилаючись на бажання уникнути війни. За попередніми даними, причиною втечі могло стати майбутнє направлення в зону бойових дій.

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