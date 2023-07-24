На Закарпатті раптово обвалився міст разом з автомобілями, є потерпілі: фото

Автомобілі та вантажівка провалилися разом із мостом.
У Закарпатській області в понеділок, 24 липня, раптово обвалився міст з автомобілями. Відомо про потерпілих.
Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.
Інцидент трапився на дорозі Н-09 на мості через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. Там обвалилася секція моста. Сталося це під час руху автомобілів.
"Попередньо під час обвалу мосту пошкоджено 2 авто: легковик Skoda на польській реєстрації та вантажівка. У легковику було 5 людей. 1 жінка у важкому стані. Загалом 3 потерпілих. Ще один пасажир без сильних травм. Водій вантажівки без травм", – повідомляє журналіст Віталій Глагола.
За даними закарпатського журналіста, міст мали відремонтувати 2021 року за програмою "Велике будівництво". Він розташований на дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, яка має виходи до кордону з 4-ма країнами ЄС.
Наразі рух цією ділянкою дороги перекритий.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали "спринтера", який намагався перебігти через кордон до Словаччини.
Читайте також:
- Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції: що відомо
- У тимчасово окупованому Токмаку пролунало чотири вибухи: що відомо
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на 24-30 липня 2023 року