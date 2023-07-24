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На Закарпатті раптово обвалився міст разом з автомобілями, є потерпілі: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Закарпатті раптово обвалився міст разом з автомобілями, є потерпілі: фото

Міст обвалився під час руху автомобілів / Фото: Віталій Глагола

Автомобілі та вантажівка провалилися разом із мостом.

У Закарпатській області в понеділок, 24 липня, раптово обвалився міст з автомобілями. Відомо про потерпілих.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

Інцидент трапився на дорозі Н-09 на мості через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. Там обвалилася секція моста. Сталося це під час руху автомобілів.

"Попередньо під час обвалу мосту пошкоджено 2 авто: легковик Skoda на польській реєстрації та вантажівка. У легковику було 5 людей. 1 жінка у важкому стані. Загалом 3 потерпілих. Ще один пасажир без сильних травм. Водій вантажівки без травм", – повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Обвал моста на Закарпатті / © Віталій Глагола
Обвал моста на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола
На Закарпатті обвалився міст / © Віталій Глагола
На Закарпатті обвалився міст / Фото: Віталій Глагола

За даними закарпатського журналіста, міст мали відремонтувати 2021 року за програмою "Велике будівництво". Він розташований на дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, яка має виходи до кордону з 4-ма країнами ЄС.

Наслідки обвалу моста / © Віталій Глагола
Наслідки обвалу моста / Фото: Віталій Глагола
Міст обвалився разом з автомобілями / © Віталій Глагола
Міст обвалився разом з автомобілями / Фото: Віталій Глагола
Наслідки обвалу моста на Закарпатті / © Віталій Глагола
Наслідки обвалу моста на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола

Наразі рух цією ділянкою дороги перекритий.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали "спринтера", який намагався перебігти через кордон до Словаччини.

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Дата публікації
Перегляди
3490
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