На Закарпатті чоловік, якого хотіли мобілізувати, вкрав 27 тис. євро в начальника ТЦК і втік – нардепка

У кабінеті начальника він нібито він викрав 27 тисяч євро.

На Закарпатті колишній рецидивіст, якого доправили до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії скориставшись відмичкою, зламав замок дверей та непомітно проник до кабінету начальника ТЦК.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, в кабінеті він нібито викрав 27 тисяч євро і зумів втекти через вікно.

"На Закарпатті колишній рецидивіст, який був доставлений на ВЛК ТЦК, відмичкою вскрив замок дверей та непомітно проник в кабінет начальника ТЦК, звідки викрав 27 тисяч Євро, а потім втік через вікно", – написала нардепка, хоч згодом видалила своє повідомлення.

Скрін повідомлення з Telegram Ольги Василевської-Смаглюк

Поліція повідомила ТСН.ua, що заяви стосовно інциденту до них не надходило. У ТЦК поки на повідомлення не відреагували.

Нагадаємо, У Вінницькій області в ТЦК хотіли мобілізувати 57-річного батька, сини якого воюють. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

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