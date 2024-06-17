На Закарпатті рейсовий автобус перекинувся в кювет: багато потерпілих, серед яких - дитина

За даними поліції, значні травми отримали троє із них – 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина.

У селі Сімер Ужгородського району Закарпатської області рейсовий автобус сполученням "Ужгород - Т.Бистра" із пасажирами злетів у кювет. Є потерпілі.

Про це повідомили у КНП "Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги".

"Сьогодні зранку, о пів на дев’яту, на лінію 103 поступило повідомлення про ДТП в с. Сімер. Рейсовий автобус перекинувся у кювет. Вже за кілька хвилин бригади ЕМД були на місці пригоди і надавали допомогу потерпілим. Внаслідок аварії травми легкої та середньої ступені важкості отримали семеро пасажирів та водій. Загалом, на місці ДТП виїжджало п’ять бригад екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

За інформацією медиків, шестеро потерпілих транспортовано автомобілями швидкої до медичних закладів, ще двоє - отримали допомогу на місці і від госпіталізації відмовились. Серед травмованих - шестеро жінок віком від 18 до 60 років, шестирічний хлопчик та 54-річнимй водій.

У ГУНП в Закарпаській області уточнили, що за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми отримали троє із них – 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина.

"69-річний водій автобуса марки "IVAN" здійснював рух з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. Так, проїжджаючи населений пункт Сімер, чоловік не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік", - встановили правоохоронці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, нагадаємо у передмісті Одеси п'яний водій влетів у натовп людей на "зебрі".

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