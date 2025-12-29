На Закарпатті родина з шістьма дітьми отруїлася чадним газом: що з ними сталося

Чадний газ / © pixabay.com

На Закарпатті родина з восьми людей ледь не загинула від отруєння чадним газом.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

«У селі Олешник Берегівського району, близько четвертої ранку, батько родини прокинувся від гучного гуркоту. Вийшовши з кімнати, він виявив дружину непритомною на підлозі. Чоловік негайно привів жінку до тями та відчинив усі вікна й двері, щоб провітрити приміщення», — йдеться у повідомленні.

Шестеро дітей подружжя (віком від 11 до 24 років) також скаржилися на погане самопочуття.

Батько відвіз усю родину до лікарні.

Медики підтвердили діагноз: отруєння чадним газом.

«Щоб уникнути подібних випадків, регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів та димоходів. При перших ознаках нездужання (слабкість, головний біль, запаморочення) негайно провітріть оселю та викликайте екстрені служби», — наголошують у ДСНС.

